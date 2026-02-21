Боксовата легенда Флойд Мейуедър: Все още имам възможност да постигна нови рекорди в бокса

Боксовата легенда Флойд Мейуедър обяви, че има намерение да се завърне на професионалния ринг.

"Все още имам възможност да постигна нови рекорди в бокса", заяви американецът, който се пенсионира през 2017 в момент, в който остана непобеден в 50 мача.

В петък Мейуедър и CSI Sports/FIGHT SPORTS обявиха чрез прессъобщение, че е подписал ексклузивен промоутърски договор за следващия етап от кариерата си. В съобщението се декларира, че Мейуедър възнамерява да възобнови професионалната си боксова кариера след планирания за пролетта демонстративен мач с Майк Тайсън.

"Никой няма да генерира по-големи приходи от билети, да има по-голяма глобална аудитория и да печели повече пари с всяко събитие от моите. Планирам да продължа да го правя с моя глобален медиен партньор", каза още боксовата легенда.

Датата и мястото на мача още не са уточнени от организаторите.

Мейуедър не е участвал в мач от победата си през август 2017 срещу ирландеца Конър Макгрегър, който е бивша звезда в ММА. След това той е имал демонстративни мачове в Маями, Мексико и Япония.

Американецът, който във вторник ще навърши 49 години, е известен с бързината си, техниката и уменията да избягва ударите на съперника. Неговото завръщане напомня на това на бившия му съперник от Филипините Мани Пакиао, който се завърна на ринга миналото лято на 46-годишна възраст. Мейуедър победи Пакиао е единствения им мач през май 2015 година.