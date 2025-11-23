Болдирев също потръгна успешно на европейското по бокс до 23 г.

Семион Болдирев се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за мъже до 23 години. В категория до 85 килограма националът ни се наложи в здрава битка над поляка Игор Рондош. На ринга в Будапеща 19-годишният българин ликува с 4:1 съдийски гласа.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев боксьорът ни изигра стабилен мач, в който взе предимство в първия рунд, а във втория съперникът му бе санкциониран за нечиста игра. Това осигури на Болдирев убедителен аванс и му позволи хладнокръвно да затвори срещата.

На 26 ноември Болдирев ще се изправи срещу Бен Райен. Победа над белгиеца ще гарантира на българския боксьор минимум бронзово отличие.

Поражение днес допусна Стелиан Страхилов. В категория до 75 килограма той загуби от ирландеца Тадж О`Донъл.