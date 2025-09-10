Боливия победи Бразилия, а Еквадор се наложи над Аржентина в срещи от световните квалификации в зона Южна Америка

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Боливия се наложи над Бразилия с 1:0 и намери място в междуконтиненталните плейофи за световното първенство, докато Аржентина претърпя загуба с 0:1 от Еквадор в последния кръг на квалификациите в зона Южна Америка за Мондиал 2026.

Мигел Терсерос от Боливия реализира дузпа в добавеното време на първото полувреме, за да осигури домакинската победа над петкратния световен шампион Бразилия в Ла Пас. Така тимът на Карло Анчелоти се смъкна на пето място в класирането.

В плейофите към Боливия ще се присъединят два отбора от КОНКАКАФ, както и по един от Африканската, Азиатската и конфедерацията на Океания в битката за две места на Световното първенство в Канада, Мексико и САЩ. Плейофите ще се проведат в Монтерей и Гуадалахара през месец март.

Въпреки че Еквадор и настоящият шампион Аржентина вече се бяха класирали за световното първенство, в мача им в Гуаякил нямаше липса на интензивност. Аржентинецът Николас Отаменди бе изгонен в 31-ата минута, а домакините се възползваха от численото предимство, когато Енер Валенсия отбеляза от дузпа в добавеното време на първото полувреме.

Еквадор също остана с 10 души, след като Моисес Кайседо беше изгонен в 50-ата минута, но удържаха победата и завършиха втори в подреждането. Въпреки загубата, Аржентина запази първото място с 39 точки, с девет пред Еквадор.

Колумбия си осигури третото място с победа с 6:3 над Венецуела, а Луис Суарес реализира четири гола, за да сложи край надеждите на Венецуела за място в плейофите.

Уругвай завърши квалификациите на четвърта позиция след равенство 0:0 с Чили в Сантиаго, докато голът на Матиас Галарса донесе на Парагвай победа с 1:0 над Перу в Лима, оставяйки ги шести в класирането.

