Болоня взе три точки при визитата си на Кремонезе

Отборът на Болоня победи с 2:1 като гост Кремонезе в среща от 31-ия кръг на Серия „А“.

Жоао Марио в третата минута и Джонатан Роу след изтичане на четвърт час игра реализираха попаденията в полза на „синьо-червените“, а Федерико Бонацоли реализира от дузпа почетното попадение за отбора от Кремона в допълнителното време.

Двата отбора завършиха с десет футболисти след червени картони на Юсеф Малех от домакините и Люис Фъргюсън от Болоня.

Гостите записаха четвърта поредна победа в гостуване и имат актив от 45 точки на осмо място в класиранети, докато Кремонезе е с 27 пункта на 17-та позиция.

По-късно тази вечер е дербито на кръга между Интер и Рома.