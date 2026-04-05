Болоня взе три точки при визитата си на Кремонезе

Гостите решиха всичко през първото полувреме.
Отборът на Болоня победи с 2:1 като гост Кремонезе в среща от 31-ия кръг на Серия „А“.
Жоао Марио в третата минута и Джонатан Роу след изтичане на четвърт час игра реализираха попаденията в полза на „синьо-червените“, а Федерико Бонацоли реализира от дузпа почетното попадение за отбора от Кремона в допълнителното време.
Двата отбора завършиха с десет футболисти след червени картони на Юсеф Малех от домакините и Люис Фъргюсън от Болоня.
Гостите записаха четвърта поредна победа в гостуване и имат актив от 45 точки на осмо място в класиранети, докато Кремонезе е с 27 пункта на 17-та позиция.
По-късно тази вечер е дербито на кръга между Интер и Рома.