Болоня загуби Имобиле за два месеца

Отборът на Болоня даде две жертви при загубата с 0:1 от Рома през уикенда. Опитният нападател Чиро Имобиле, който се завърна в родината си след слаб сезон в турския Бешикташ, получи контузия и ще отсъства от терените два месеца. Проблемът на Имобиле е мускулен, което означава, че срокът за възстановяване може и да се удължи.

Николо Казале също получи контузия в откриващия кръг от новия сезон в Италия. Полузащитникът ще бъде около месец извън терените.