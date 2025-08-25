БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Болоня загуби Имобиле за два месеца

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Николо Казале също е с травма след двубоя с Рома.

Чиро Имобиле, Болоня
Снимка: БГНЕС
Отборът на Болоня даде две жертви при загубата с 0:1 от Рома през уикенда. Опитният нападател Чиро Имобиле, който се завърна в родината си след слаб сезон в турския Бешикташ, получи контузия и ще отсъства от терените два месеца. Проблемът на Имобиле е мускулен, което означава, че срокът за възстановяване може и да се удължи.

Николо Казале също получи контузия в откриващия кръг от новия сезон в Италия. Полузащитникът ще бъде около месец извън терените.

#ФК Болоня #Чиро Имобиле

Още от: Европейски футбол

Букайо Сака ще пропусне дербито с Ливърпул
Букайо Сака ще пропусне дербито с Ливърпул
Торино представи Кристиян Аслани Торино представи Кристиян Аслани
Чете се за: 00:52 мин.
Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар
Чете се за: 01:10 мин.
Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига
Чете се за: 00:57 мин.
Реал Мадрид постигна втори успех в Ла Лига, Килиан Мбапе се разписа на два пъти Реал Мадрид постигна втори успех в Ла Лига, Килиан Мбапе се разписа на два пъти
Чете се за: 02:22 мин.
Кой, ако не той: Оливие Жиру донесе победата на Лил над Монако във френската Лига 1 Кой, ако не той: Оливие Жиру донесе победата на Лил над Монако във френската Лига 1
Чете се за: 02:02 мин.

"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
