Борците в свободния стил ще открият световното в Загреб

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Финалите на първенството на планетата може да гледате по БНТ 3.

борба тепих
Снимка: БФБ
Хърватия за първи път ще бъде домакин на световно първенство, което е от 13 до 21 септември в столицата Загреб.

Надпреварата започва със схватки в свободния стил, в който заявени са 326 борци. Промени могат да се правят 72 часа преди жребия, който е в петък.

В понеделник стартират жените, а в четвъртък – мъжете в класическия стил.

При дамите заявки са подадени от 230 състезателки, а при класиците – от 306.

Публиката ще види десетки олимпийски и световни медалисти, като само в свободния стил 12 са от последните игри в Париж, включително и двама шампиони.

БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб!

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

