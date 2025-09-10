Радослав Великов: Подготовката премина много добре

България изпраща най-многолюдния си отбор на световното първенство по борба в свободния стил, а старши треньорът Радослав Великов очаква всички национали да покажат най-доброто от себе си в Загреб. Турнирът започва в неделя именно със свободния стил, а първи на тепиха ще излезе Ален Хубулов (125) кг.

Борците в свободния стил ще открият световното в Загреб

Останалите национали са Ивайло Тисов (57 кг), Микяй Наим (65 кг), Рамазан Рамазанов (74 кг), Ахмед Батаев (92 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг).

"Подготовката премина много добре, тренирахме с много отбори от Европа - Армения, Грузия, Молдова и други. Стана добър лагер, с добри спаринги. Последният етап бе на "Дианабад" и утре пътуваме. Всички се стараха през целия подготвителен период и се надявам на световното да покажат най-доброто от себе си", заяви Великов.

Георги Иванов е големият отсъстващ след Магомед Рамазанов, който претърпя операция. Българският национал в тежката категория за момента е зад Ален Хубулов, но специалистът очаква съвсем скоро силите да бъдат изравнени.

"Георги Иванов е европейски шампион до 23 години. В момента Ален е по-добър, но Георги също е голяма надежда в тежката категория. Той ще участва на световното първенство до 23 години, а през 2026 ни чака сериозна конкуренция. Между двамата ще се реши кой ще бъде титуляр", продължи той.

Рамазанов претърпя операция в края на месец август и ще пропусне турнирите до края на годината.

"Доколкото знам, той е претърпял операция в Испания и в момента се възстановява. Не знам точно къде е. В Германия или в Русия. Той е настоящ европейски шампион и ни липсва, но борбата е тежък спорт и никой не е застрахован. Ще се възстанови и го чакаме", завърши Радослав Великов.

БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб.