Борислав Атанасов е четвъртфиналист при юношите до 12 г. на тенис турнир от първа категория на Тенис Европа в Градинян (Франция)

Борислав Атанасов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на турнир до 12 г. от първа категория на Тенис Европа в Градинян (Франция).

Българинът победи на осминафиналите с 6:2, 6:4 представителя на домакините Ноам Закария (Франция). Това е четвърта поредна победа за Атанасов на турнира без да загуби сет. За място на полуфиналите Борислав ще играе срещу Андреа Вайл (Франция).

Микаел Иванов загуби на осминафиналите с 2:6, 2:6 от Лени Луис (Франция). Преди този мач Иванов постигна две поредни победи без да загуби сет.