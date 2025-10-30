БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
"20 години чакахме този момент": Големият...
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Борислав Атанасов е четвъртфиналист при юношите до 12 г. на тенис турнир от първа категория на Тенис Европа в Градинян (Франция)

Това е четвърта поредна победа за Атанасов на турнира без да загуби сет.

Борислав Атанасов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на турнир до 12 г. от първа категория на Тенис Европа в Градинян (Франция).

Българинът победи на осминафиналите с 6:2, 6:4 представителя на домакините Ноам Закария (Франция). Това е четвърта поредна победа за Атанасов на турнира без да загуби сет. За място на полуфиналите Борислав ще играе срещу Андреа Вайл (Франция).

Микаел Иванов загуби на осминафиналите с 2:6, 2:6 от Лени Луис (Франция). Преди този мач Иванов постигна две поредни победи без да загуби сет.

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ирапуато (Мексико)
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ирапуато (Мексико)
Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж
Адриан Андреев отпадна във втория кръг на турнир в Тунис Адриан Андреев отпадна във втория кръг на турнир в Тунис
Леонид Шейнгезихт не загуби гейм на старта на турнир в Малта Леонид Шейнгезихт не загуби гейм на старта на турнир в Малта
Успешно начало за Лиа Каратанчева на турнир в Мексико Успешно начало за Лиа Каратанчева на турнир в Мексико
Шейнгезихт продължава в Топ 8 на двойки на турнир в Малта Шейнгезихт продължава в Топ 8 на двойки на турнир в Малта
Напусна ни Иван Тенев
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи "Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей...
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
