Борислав Младенов: С Везенков е много по-лесно да се играе

Гардът на България отличи ролята на Александър Везенков за успеха над Норвегия
Гардът Борислав Младенов бе сред най-добрите за българския национален отбор при победата над Норвегия с 88:57 в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.
Той се отчете с 15 пункта, 4 борби и 1 асистенция за успеха
"Играхме по начина, по който трябваше да играем в транзиция, нападение и защита. Мисля, че свършихме доста добра работа и спечелихме мача", коментира Младенов след срещата.
Играчът на Виена Баскет отличи ролята на Александър Везенков за успеха.
"Сашо доста ни помага, но и ние, играчите, трябваше да се вдигнем като цяло. Везенков наистина много ни помага, най-добрият играч в Европа, но всеки от играчите трябваше да свърши своята работа. Всеки допринесе с нещо, но със Сашо е много по-лесно да се играе", каза още синът на легендата Георги Младенов.