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Борислав Младенов: С Везенков е много по-лесно да се играе

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Спорт
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Гардът на България отличи ролята на Александър Везенков за успеха над Норвегия

Български национален отбор баскетбол мъже Борислав Младенов
Снимка: Startphoto.bg
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Гардът Борислав Младенов бе сред най-добрите за българския национален отбор при победата над Норвегия с 88:57 в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Той се отчете с 15 пункта, 4 борби и 1 асистенция за успеха

"Играхме по начина, по който трябваше да играем в транзиция, нападение и защита. Мисля, че свършихме доста добра работа и спечелихме мача", коментира Младенов след срещата.

Играчът на Виена Баскет отличи ролята на Александър Везенков за успеха.

"Сашо доста ни помага, но и ние, играчите, трябваше да се вдигнем като цяло. Везенков наистина много ни помага, най-добрият играч в Европа, но всеки от играчите трябваше да свърши своята работа. Всеки допринесе с нещо, но със Сашо е много по-лесно да се играе", каза още синът на легендата Георги Младенов.

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#Борислав Младенов #Александър Везенков

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