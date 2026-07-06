Борислав Младенов: С Везенков е много по-лесно да се играе

Гардът Борислав Младенов бе сред най-добрите за българския национален отбор при победата над Норвегия с 88:57 в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Той се отчете с 15 пункта, 4 борби и 1 асистенция за успеха

"Играхме по начина, по който трябваше да играем в транзиция, нападение и защита. Мисля, че свършихме доста добра работа и спечелихме мача", коментира Младенов след срещата.

Играчът на Виена Баскет отличи ролята на Александър Везенков за успеха.