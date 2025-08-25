Борислав Младенов: "Все още съм в шок, но съм супер щастлив!"

21-годишният Борислав Младенов направи големия си трансфер – подписа с Апоел Тел Авив и ще играе в Евролига. Така той става третият българин след Александър Везенков, който влиза в най-силния клубен турнир в Европа.

„Честно казано, още съм шокиран, всичко е като сън. Но съм щастлив и готов да дам максимума, за да докажа, че заслужавам мястото си“, сподели младата баскетболна надежда.

Младенов вече тренира с новите си съотборници: „Супер готини хора са, предразположиха ме веднага. Нивото е много високо.“

Готиното е, че домакинските мачове на Апоел Тел Авив в Евролигата ще се играят в София. Това значи, че феновете у нас ще могат да гледат топ баскетбол на живо. „Това е уникално за България и огромен шанс за младите, които искат да тръгнат по този път“, добави Борислав.

За евентуален сблъсък с Везенков той е категоричен: „Сашо е пример за мен – най-добрият в Европа. Той показва как трябва да работя, за да стигна високо ниво.“

В края той не забрави да благодари на всички, които са го подкрепяли, и дори на тези, които не са вярвали в него: „Те ми дадоха мотивация да тренирам още по-здраво. Това е само една стъпка, истинската работа започва сега.“