Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Борислава Христова допринесе за 15-ия пореден успех на Атинайкос в баскетболния елит на Гърция

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Христова бе сред най-добрите, като записа 11 точки, 5 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки.

борислава христова допринесе пореден успех атинайкос баскетболния елит гърция
Баскетболната националка Борислава Христова допринесе за 15-ия пореден успех на Атинайкос в елита на Гърция. Българката и нейните съотборнички надиграха тима на Панатлитикос след 109:67 в мач от 17-ия кръг.

Христова започна в стартовата петица и отново затвърди мнението, че се намира в чудесна форма. Българската националка бе сред най-добрите. Крилото записа 11 точки, 5 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки за 18 минути игрово време. При стрелбата си тя бе 4/7 от средна дистанция 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гостите взеха надмощие още през първото полувреме, спечелено с 52:45. След паузата ситуацията на паркета се промени и участникът в Еврокъп нямаше спиране и уби интригата за отрицателно време. Кристин Анигуе наниза 19 точки за победителките.

Баскетболистките на Стела Калциду имат 15 победи и 1 загуба в шампионата на южната ни съседка, като към момента заемат първото място във временното класиране. На 8 февруари (неделя) Христова и компания ще приемат Янина.

Дубай спря Везенков и разочарова Олимпиакос (ВИДЕО)
Дубай спря Везенков и разочарова Олимпиакос (ВИДЕО)
Рилски спортист не успя да се противопостави на Студио Загреб в Адриатическата лига Рилски спортист не успя да се противопостави на Студио Загреб в Адриатическата лига
Чете се за: 02:30 мин.
Олимпиакос гостува на Дубай в Евролигата, Везенков отново под светлините на прожекторите Олимпиакос гостува на Дубай в Евролигата, Везенков отново под светлините на прожекторите
Чете се за: 02:40 мин.
17-годишните юноши на БК БУБА Баскетбол завършиха втори в турнира на Европейската младежка лига в Острава 17-годишните юноши на БК БУБА Баскетбол завършиха втори в турнира на Европейската младежка лига в Острава
Чете се за: 01:35 мин.
БУБА Баскетбол записа победа на турнира от Европейската младежка лига в Острава БУБА Баскетбол записа победа на турнира от Европейската младежка лига в Острава
Чете се за: 00:42 мин.
Милър-Макинтайър излезе на сцената за още един верен ход на Цървена звезда (ВИДЕО) Милър-Макинтайър излезе на сцената за още един верен ход на Цървена звезда (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
