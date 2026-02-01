Борислава Христова допринесе за 15-ия пореден успех на Атинайкос в баскетболния елит на Гърция

Баскетболната националка Борислава Христова допринесе за 15-ия пореден успех на Атинайкос в елита на Гърция. Българката и нейните съотборнички надиграха тима на Панатлитикос след 109:67 в мач от 17-ия кръг.

Христова започна в стартовата петица и отново затвърди мнението, че се намира в чудесна форма. Българската националка бе сред най-добрите. Крилото записа 11 точки, 5 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки за 18 минути игрово време. При стрелбата си тя бе 4/7 от средна дистанция 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гостите взеха надмощие още през първото полувреме, спечелено с 52:45. След паузата ситуацията на паркета се промени и участникът в Еврокъп нямаше спиране и уби интригата за отрицателно време. Кристин Анигуе наниза 19 точки за победителките.

Баскетболистките на Стела Калциду имат 15 победи и 1 загуба в шампионата на южната ни съседка, като към момента заемат първото място във временното класиране. На 8 февруари (неделя) Христова и компания ще приемат Янина.