Борислава Христова с нов трофей в Гърция след убедителна победа на Атинайкос

Българската баскетболна националка Борислава Христова спечели Суперкупата на Гърция при жените с отбора на Атинайкос. Гръцкият шампион се наложи категорично над Протеас Вулас с 88:65 в двубоя за трофея, игран в Палео Фалиро.

Христова имаше важен принос за успеха, като завърши срещата с 13 точки и беше сред най-добре представилите се състезателки на своя тим. Най-резултатна за победителките стана Мариела Фасула, която реализира 23 точки.

С триумфа Атинайкос добави ново отличие към клубната си витрина, след като вече спечели и шампионската титла на Гърция.

Отборът на българката започна успешно и новия сезон в местното първенство с победа над Кавала в първия кръг. Следващото изпитание за Атинайкос е на 10 октомври, когато тимът ще гостува на Янина.

На 14 октомври Христова и съотборничките ѝ ще започнат участието си и в женската Евролига с гостуване в Литва.