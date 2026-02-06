Борислава Христова с отлично представяне, но тимът й Атинайкос започна със загуба четвъртфиналния плейоф в Еврокъп

Националката Борислава Христова и гръцкият й отбор Атинайкос отстъпиха с 65:71 при домакинството на испанския Авенида в първата среща от четвъртфиналния плейоф в баскетболния турнир Еврокъп при жените. Реваншът предстои в Саламанка на 12 февруари.

Христова изигра силен мач и беше най-резултатна за Атинайкос с 21 точки, 3 борби и 1 асистенция за 32 минути на терена.

Двата състава направиха равностойно първо полувреме, като домакините имаха точка аванс - 37:36 на почивката. Последва по-добра трета част за гостите от Авенида, които водеха с 16 точки преди последната четвърт - 63:47. В оставащото време Борислава Христова и съотборничките й опитаха да наваксат изоставането си и скъсиха дистанцията до 6 точки в края.

Следващият двубой на Атинайкос е от гръцкото първенство - домакинство срещу Янина на 8 февруари.