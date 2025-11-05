Борислава Съйкова: Искам да класираме Марица Пловдив там, където му е мястото

Центърът на Марица Пловдив Борислава Съйкова сподели очакванията си за предстоящия мач с хърватския Динамо Загреб в първа среща от решителния кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

Тя говори пред клубната медия след сутрешната тренировка на "жълто-сините" преди сблъсъка, който е тази вечер от 21:00 часа в зала Сутинска врела.

„Напълно сме готови. Разучили сме съперника и се надявам мачът да свърши в наша полза. Настроението е приповдигнато и нямаме търпение за срещата. За днешния мач, както и за мача следващата седмица срещу Динамо Загреб – искам да класираме нашия отбор, където му е мястото – сред най-добрите“, заяви Съйкова.

Тя призова феновете на отбора за подкрепа в предстоящите два решителни сблъсъка с хърватския шампион.

„Ще направим всичко възможно да зарадваме феновете и ги призовавам да дойдат да ни подкрепят в Пловдив“, каза още състезателката.

Първият мач между Динамо и Марица е днес от 21:00 часа българско време. Реваншът е на 12 ноември в зала Колодурма в Пловдив.