Борнемут е осминафиналист за Купата на Лигата след успех над Астън Вила

Борнемут победи Астън Вила с 3:0 в осминафинален мач за Купата на Лигата. Трима различни голмайстори се разписаха за успеха на “черешките”.

Домакините откриха резултата на стадион “Виталити” в Борнемут в 7-ата минута. Амин Адли засече подаване в наказателното поле на Хулио Солер с шут от движение.

След почивката възпитаниците на Марко Розе продължиха да атакуват. Марко Бизот изби в напречната греда удар на Хуанлу Санчес. След последвалия гол “червено-черните” удвоиха преднината си. Люис Кук се разписа изстрел извън пеналтерията.

В 69-ата минута Алваро Родригес оформи крайния резултат. Нападателят записа името си сред голмайсторите с плътен шут от вътрешността на наказателното поле.

На четвъртфиналите Борнемут ще срещне Ливърпул, който победи Челси след изпълнение на дузпи.