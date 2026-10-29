Ливърпул отстрани Челси от Купата на Лигата след дузпи

Ливърпул победи Челси след изпълнение на дузпи в осминафинален мач за Купата на Лигата. Двата отбора си вкараха по една дузпа в редовното време, а при 11-метровите удари мърсисайдци показаха по-добри нерви.

В 38-ата минута на стадион “Анфийлд” гостите получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение на Раян Гравенберх срещу Мойзес Кайседо. Морган Роджърс се разписа от бялата точка, за да даде аванс на лондончани.

Едва пет минути по-късно мърсисайдци възобновиха равенството. Уесли Фофана игра с ръка в пеналтерията, което доведе до нов наказателен удар. Коди Гакпо изравни с хладнокръвно изпълнение.

През второто полувреме и двата отбора имаха шанс да стигнат до успеха в редовното време, но до нов гол не се стигна. Гиорги Мамардашвили отрази изстрели на Морган Роджърс и резервата Марко Палестра, докато Майк Пендерс се справи с шутове на Роналд Араухо и Брадли Баркола.

При дузпите първи се пропука появилият се от резервната скамейка Валентин Барко, който стреля в дясната греда при дузпа №4 за гостите. Веднага след него пропусна и друга резерва - Константинос Цимикас, който не уцели вратата. И двата отбора пропуснаха при изпълнение №7, когато Раян Гравенберх и Емануел Емега се провалиха. Уесли Фофана не уцели вратата с последната дузпа, с което сложи точка на спора и подпечата успеха за домакините.

На четвъртфиналите Ливърпул ще срещне Борнемут, който победи Астън Вила с 3:0.