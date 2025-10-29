Борусия Дортмунд с място на осминафиналите за Купата на Германия след драма

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Футболистите на Нико Ковач елиминираха трудно Айнтрахт Франкфурт.

Снимка: БТА
Борусия Дортмунд си осигури място на осминафиналите в турнира за Купата на Германия. Футболистите на Нико Ковач надделяха над Айнтрахт Франкфурт с общото 5:3 след продължения и дузпи. Редовното време приключи при равенство 1:1, попадения нямаше в продълженията и крайният победител бе излъчен след изпълнение на дузпи, при които резултатът бе 4:2.

Домакините поведоха още в седмата минута с попадение на бившия футболист на Борусия Дортмунд Ансгар Кнауф, а гостите изравниха малко след почивката, в 48-ата минута, когато се разписа Юлиан Бранд. Японецът Рицу Доан удари греда за Айнтрахт в 80-ата минута, а в 116-ата Йонатан Буркард прати топката във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада.

Фабио Силва, Никлас Зюле, Карни Чуквуемека и Феликс Нмеча бяха точни при четирите дузпи за тима от Дортмунд, докато футболистите на Айнтрахт Франкфурт отбелязаха две от четирите си изпълнения. Джан Узун и Миши Батшуай реализираха първата и третата дузпа за домакините, а Рицу Доан и Фарес Шайби пропуснаха при второто и третото изпълнение.

Преди това Хамбургер ШФ, както и втородивизионните Херта Берлин и Холщайн Кил също преодоляха втория кръг на турнира за Купата на Германия.

Хамбургер ШФ победи с 1:0 Хайденхайм като гост след попадение на Роберт Глацел от дузпа в 83-ата минута. Домакините приключиха мача с човек по-малко заради червения картон на Тим Зиерслебен в 44-ата минута.

Херта Берлин отстрани отбора на българския национал Лукас Петков - Елферсберг, след като се наложи с 3:0 като домакин. Петков беше резерва за тима си, който играе във Втора Бундеслига, като се появи на терена в 54-ата минута.

За Херта реализираха Мишел Кюсанс в 15-ата минута, Себастиан Гронинг Андерсен в 58-ата и Йон Дагур Торстейнсон от дузпа в четвъртата минута на добавеното време. Минута преди третия гол за домакините червен картон получи Лукас Пинкерт от Елферсберг.

Холщайн Кил се справи при гостуването си на елитния Волфсбург с 1:0 с гол на Александър Бернхардсон в 42-ата минута от дузпа. Домакините останаха с човек по-малко в 36-ата минута, когато втори жълт и съответно червен картон получи Йенсон Селт.

