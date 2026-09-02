БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борусия Дортмунд с вихрен старт за Купата на Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

"Жълто-черните" решиха всичко само за едно полувреме.

Борусия Дортмунд с вихрен старт за Купата на Германия
Слушай новината

Борусия Дортмунд постави вихрено начало в турнира за Купата на Германия. Футболистите на Нико Ковач сразиха ХЕБК Хамбург при гостуването си след 5:0 в мач от първия кръг.

Домакините се защитаваха добре, а вратарят Яник Шон направи няколко спасявания, преди капитанът им Янек Вреде да отклони центриране на Юлиан Райерсън в собствената си мрежа в 33-ата минута.

Даниел Свенсон вкара втория гол три минути по-късно, а Самуеле Инасио добави още два преди края на полувремето. Фабио Силва реши мача в 59-ата минута за Дортмунд, чийто треньор Нико Ковач даде възможност на няколко млади играчи да се появят на терена.

Мачът се игра на стадион „Фолкспарк“ на Хамбургер ШФ пред близо 46 000 фенове - най-голямата публика в историята на германски отбор от пета дивизия.

„Беше невероятна вечер за всички нас“, каза пред Sky TV Вреде, който работи за скаутския отдел на Хамбург.

„Свършихме си работата след много промени в отбора. Те се справиха добре през първия половин час, но това беше връхна точка за тях“, добави футболистът на Борусия Дортмунд Марсел Забицер.

Първият кръг на турнира приключва тази вечер, когато шампионът Байерн Мюнхен гостува на третодивизионния Оснабрюк.

#ФК ХЕБК Хамбург #Купа на Германия по футбол 2027 г. #ФК Борусия Дортмунд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
2
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
4
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника
5
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и...
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
6
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
5
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
6
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали

Още от: Футбол

Галатасарай привлече турски национал от Порто
Галатасарай привлече турски национал от Порто
Моуриньо промени правилата в Реал Мадрид Моуриньо промени правилата в Реал Мадрид
Чете се за: 01:47 мин.
ЦСКА 1948 и Егор Пархоменко се разделят ЦСКА 1948 и Егор Пархоменко се разделят
Чете се за: 00:32 мин.
Кремонезе уволни треньора си ден след победата над Парма Кремонезе уволни треньора си ден след победата над Парма
Чете се за: 01:07 мин.
Трета поредна победа за България на световното по Сока 6 Трета поредна победа за България на световното по Сока 6
Чете се за: 00:40 мин.
Нов удар за Ювентус: Тюрам ще отсъства до януари Нов удар за Ювентус: Тюрам ще отсъства до януари
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Политически реакции у нас след като Германия обвини Русия за...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Критично ниското ниво на река Дунав при Калафат блокира речния трафик
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ