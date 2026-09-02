Борусия Дортмунд с вихрен старт за Купата на Германия

Борусия Дортмунд постави вихрено начало в турнира за Купата на Германия. Футболистите на Нико Ковач сразиха ХЕБК Хамбург при гостуването си след 5:0 в мач от първия кръг.

Домакините се защитаваха добре, а вратарят Яник Шон направи няколко спасявания, преди капитанът им Янек Вреде да отклони центриране на Юлиан Райерсън в собствената си мрежа в 33-ата минута.

Даниел Свенсон вкара втория гол три минути по-късно, а Самуеле Инасио добави още два преди края на полувремето. Фабио Силва реши мача в 59-ата минута за Дортмунд, чийто треньор Нико Ковач даде възможност на няколко млади играчи да се появят на терена.

Мачът се игра на стадион „Фолкспарк“ на Хамбургер ШФ пред близо 46 000 фенове - най-голямата публика в историята на германски отбор от пета дивизия.

„Беше невероятна вечер за всички нас“, каза пред Sky TV Вреде, който работи за скаутския отдел на Хамбург.

„Свършихме си работата след много промени в отбора. Те се справиха добре през първия половин час, но това беше връхна точка за тях“, добави футболистът на Борусия Дортмунд Марсел Забицер.

Първият кръг на турнира приключва тази вечер, когато шампионът Байерн Мюнхен гостува на третодивизионния Оснабрюк.