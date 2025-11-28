Борусия М и РБ Лайпциг не си вкараха гол

Борусия Мьонхенгладбах и РБ Лайпциг дадоха старт на 12-ия кръг на Бундеслигата с нулево равенство на "Борусия Парк". Двата отбора показаха добра игра в защита, допускайки общо 4 точни удара - и четирите дело на възпитаниците на Оле Вернер.

Така "биковете" пропуснаха възможността да се доближат на една победа от Байерн Мюнхен и с 26 точки заемат второто място. Селекцията на Еужен Полански продължава с добрата си форма, записвайки пети пореден мач без загуба, и се намира на 11-ата позиция с 13 пункта.

След първото полувреме, в което нито един от двата отбора нанесе точен удар, "жребците" си помислиха, че са открили резултата две минути след подновяването на играта. Капитанът Роко Райц изведе Франк Онора на чиста позиция, а шутът на нападателя рикошира в Давид Раум и влезе във вратата на Петър Гулачи. При подаването обаче французинът е бил на милиметри в засада и голът бе отменен.

В 77-ата минута отново съдийско решение не беше на страната на домакините, след като ВАР-системата не отсъди дузпа за нарушение на Уили Орбан срещу Шуто Макино. Видеоасистент арбитрите прецениха, че унгарският защитник е играл чисто срещу японския си съперник.

Три минути по-късно капитанът на "биковете" Раум пропусна най-добрия шанс за своя тиом, след като неговият изстрел се отби от сглобката на левия и напречния страничен стълб на вратата на Мориц Николас.

В следващия 13-и кръг на Бундеслигата Борусия Мьонхенгладбах гостува на Майнц 05 на 5 декември, а ден по-късно РБ Лайпциг е домакин на Айнтрахт Франкфурт.

Преди това обаче двата тима трябва да изиграят срещите си за Купата на Германия на 2 декември, когато "жребците" приемат Санкт Паули, а "биковете" са домакини на втородивизионния Магдебург.