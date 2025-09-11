БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Боряна Калейн дебютира като треньор

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Париж ще наставлява Яница Динева.

Боряна Калейн, Яница Динева и Цвета Кузмова
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Париж Боряна Калейн ще направи дебют като треньор. Тя замина заедно с националната състезателка Яница Динева за последното издание на Гран При този сезон, което ще проведе в чешкия град Бърно идния уикенд. Съдия за България ще бъде Цвета Кузмова.

Любопитен факт е, че това състезание е дебютно и за трите момичета.

Динева за първи път ще участва на надпревара от веригата Гран При, Калейн ще бъде в новата си роля на треньор, а Кузмова ще дебютира като съдия в Бърно.

