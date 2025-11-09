БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ботев 2012 сюрпризира Локомотив Пловдив в битката на новаците

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Запази

Отборът от Враца спря победния ход на "черно-белите" в НБЛ.

ботев 2012 локомотив пловдив нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Ботев 2012 се поздрави със своя втори успех в НБЛ. Баскетболистите на Йован Попович спечели първия дуел на дебютантите в родния елит от началото на сезона, след като се наложи над Локомотив Пловдив със 79:73 в мач от шестия кръг. В "Арена Ботевград" отборът от Враца взе предимство в хода на първото полувреме и до края отблъсна всеки опит за щурм на момчетата на Асен Николов, спирайки успешната им серия от два поредни успеха. Ключова за вярната стъпка на символичните домакини бе и спечелването на борбата под коша с 39:28.

За врачани срещата не бе доиграна от Станислав Хинков, тъй като натрупа 5 лични нарушения, докато същата съдба сполетя Дъвъръл Рамзи за "черно-белите".

Към момента и двата тима имат по две победи и три загуби в шампионата. На 15 ноември (събота) Ботев ще има гостуване на Спартак Плевен, а Локомотив ще се отправи към Самоков за среща с Рилски спортист.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Botev 2012 (@bcbotev2012)


Двата отбора обърнаха внимание на защитата в дебютните минути, в които високата резултатност бе мираж. Дъвъръл Рамзи се активизира в офанзивен план, за да могат гостите да заиграят ролята на лидери и да се възползват от трудностите на своите съперници, за да се изстрелят с 6 точки напред в края на първата част.

“Смърфовете“ се намираха в подем и за начало на втория период, който мисълта за двуцифрена разлика не им бе чужда. Промяната в защита, съчетана с индивидуалните прояви на Ивайло Христов, Георги Герганов и Иво Корестилов, направиха така, че символичните домакини да се поздравят с обрат и да се изстрелят на голямата почивка при 38:35.

Михаил Калинов, Герганов и Христов създадоха сериозна доза главоболия на пловдивската защита, а отборът от Враца започна да поглежда смело към двуцифрената разлика. Шоу Андерсън, Калил Милър и Рамзи съживиха шансовете на „черно-белите“, но символичните домакини стигнаха до аванс от 8 точки след 30 минути игра.

Герганов и Калинов напомниха за себе си още на старта на последната част, когато активът на врачанският отбор придоби двуцифрени изражения. Въпреки точните стрелби на Андерсън и Рамзи, които накараха тима от Пловдив да се вдигне на щурм и да стопи изоставането си във финалните минути, Дейвид Хоутън и Герганов се оказа решаващ фактор за неговия съперник да удържи победата.

Георги Герганов бе големият герой за Ботев със своите 27 точки и 7 асистенции. Михаил Калинов финишира с 14 и 7 борби, Ивайло Христов реализира 13 точки, Иво Корестилов завърши с 10 и 8 овладени под двата ринга топки.

Дъвъръл Рамзи бе над всички за Локомотив с 20 точки и 5 асистенции. Калил Милър има 15 и 12 борби, Шоу Андерсън отбеляза 14 точки, Куинтън Минси приключи с 10 и 7 овладени под двата ринга топки.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
2
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
4
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
5
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
6
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: Баскетбол

Александър Везенков и Олимпиакос продължават да трупат победи в Гърция
Александър Везенков и Олимпиакос продължават да трупат победи в Гърция
Йoрдан Минчев и Кемниц със загуба в баскетболно първенство на Германия Йoрдан Минчев и Кемниц със загуба в баскетболно първенство на Германия
Чете се за: 00:57 мин.
Никола Йокич с шести трипъл-дабъл за сезона при победата на Денвър над Индиана в НБА Никола Йокич с шести трипъл-дабъл за сезона при победата на Денвър над Индиана в НБА
Чете се за: 05:02 мин.
Калоян Колев в предаването "Аз съм" Калоян Колев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 05:20 мин.
Спартак Плевен преодоля Черно море в края Спартак Плевен преодоля Черно море в края
Чете се за: 03:47 мин.
Балкан мина на ходом през Левски Балкан мина на ходом през Левски
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак" Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за...
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ