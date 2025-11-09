Ботев 2012 сюрпризира Локомотив Пловдив в битката на новаците

Ботев 2012 се поздрави със своя втори успех в НБЛ. Баскетболистите на Йован Попович спечели първия дуел на дебютантите в родния елит от началото на сезона, след като се наложи над Локомотив Пловдив със 79:73 в мач от шестия кръг. В "Арена Ботевград" отборът от Враца взе предимство в хода на първото полувреме и до края отблъсна всеки опит за щурм на момчетата на Асен Николов, спирайки успешната им серия от два поредни успеха. Ключова за вярната стъпка на символичните домакини бе и спечелването на борбата под коша с 39:28.

За врачани срещата не бе доиграна от Станислав Хинков, тъй като натрупа 5 лични нарушения, докато същата съдба сполетя Дъвъръл Рамзи за "черно-белите".

Към момента и двата тима имат по две победи и три загуби в шампионата. На 15 ноември (събота) Ботев ще има гостуване на Спартак Плевен, а Локомотив ще се отправи към Самоков за среща с Рилски спортист.

Двата отбора обърнаха внимание на защитата в дебютните минути, в които високата резултатност бе мираж. Дъвъръл Рамзи се активизира в офанзивен план, за да могат гостите да заиграят ролята на лидери и да се възползват от трудностите на своите съперници, за да се изстрелят с 6 точки напред в края на първата част.

“Смърфовете“ се намираха в подем и за начало на втория период, който мисълта за двуцифрена разлика не им бе чужда. Промяната в защита, съчетана с индивидуалните прояви на Ивайло Христов, Георги Герганов и Иво Корестилов, направиха така, че символичните домакини да се поздравят с обрат и да се изстрелят на голямата почивка при 38:35.

Михаил Калинов, Герганов и Христов създадоха сериозна доза главоболия на пловдивската защита, а отборът от Враца започна да поглежда смело към двуцифрената разлика. Шоу Андерсън, Калил Милър и Рамзи съживиха шансовете на „черно-белите“, но символичните домакини стигнаха до аванс от 8 точки след 30 минути игра.

Герганов и Калинов напомниха за себе си още на старта на последната част, когато активът на врачанският отбор придоби двуцифрени изражения. Въпреки точните стрелби на Андерсън и Рамзи, които накараха тима от Пловдив да се вдигне на щурм и да стопи изоставането си във финалните минути, Дейвид Хоутън и Герганов се оказа решаващ фактор за неговия съперник да удържи победата.

Георги Герганов бе големият герой за Ботев със своите 27 точки и 7 асистенции. Михаил Калинов финишира с 14 и 7 борби, Ивайло Христов реализира 13 точки, Иво Корестилов завърши с 10 и 8 овладени под двата ринга топки.

Дъвъръл Рамзи бе над всички за Локомотив с 20 точки и 5 асистенции. Калил Милър има 15 и 12 борби, Шоу Андерсън отбеляза 14 точки, Куинтън Минси приключи с 10 и 7 овладени под двата ринга топки.