Ботев Пловдив: Недопустимо е БФС да се намесва по толкова едностранен начин

Спорт
Пловдивският клуб не приема решението на СТК към БФС, която разреши на Левски да картотекира Армстронг Око-Флекс.

Армстронг Око-Флекс
Снимка: Официален сайт на Ботев Пловдив
От ръководството на Ботев Пловдив излязоха с официално изявление, в което изразиха категоричното си възмущение от позицията на Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС) по казуса с преминаването на Армстронг Око-Флекс в Левски.

По-рано днес СТК излезе с решение, което позволява ирландският футболист да бъде картотекиран от "сините", тъй като е с прекратен договор с Ботев, считано от 14 януари 2026 година.

От СТК уточняват още, че при нежелание от страна на пловдивския клуб да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото трябва да бъде извършено по служебен начин.

От Ботев обаче обявиха, че към момента не съществува подадено искане от Левски относно правата на Око-Флекс.

Изявление на Ботев Пловдив:

Към 15:30 часа на днешния ден в Електронното първенство на БФС не съществува подадено искане от страна на ПФК Левски София към ПФК Ботев Пловдив относно правата на футболиста. Въпреки този безспорен факт, Българският футболен съюз си позволява да заема публична и предварителна позиция.

За нас е напълно необяснимо и недопустимо БФС да се намесва по толкова едностранен начин в спор между два от най-големите клубове в България, при липса на официални и валидни действия от една от страните.

В началото на годината един от ръководителите на ПФК Левски София – Даниел Боримиров – заяви, че вярва във феърплея и очаква „удари под кръста“. Днес става ясно, че тези думи са били не повече от евтин популизъм пред хилядите „сини“ привърженици, а реалните действия на ПФК Левски София са в пълен разрез с принципите на коректност и феърплей между клубовете.

Призоваваме Българския футболен съюз, в лицето на президента му г-н Георги Иванов, незабавно да въведе ред в работата на подчинените си комисии и да гарантира равнопоставено и уважително отношение към всички клубове.

В противен случай ПФК Ботев Пловдив ще бъде принуден да сезира компетентните органи на ФИФА и УЕФА за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България", написаха от пловдивския клуб.

