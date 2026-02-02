БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФС даде зелена светлина на Левски за картотеката на Армстронг Око-Флекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Спортно-техническата комисия се обърна към Ботев Пловдив.

армстронг око флекс левски правилното мен
Слушай новината

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз позволи на Левски да картотекира Армстронг Око-Флекс. От централата обявиха, че ирландецът е с прекратен договор и състезателни права спрямо своя престой в Ботев Пловдив от 14 януари 2026 година. Според информацията нападателят може да придобие състезателни права за „сините“.

Освен това, ако пловдивчани не желаят да освободят 23-годишния футболист от електронното първенство на БФС, това може да бъде извършено по служебен начин.

Ето какво гласи информацията:

"По заявление от ПФК „Левски“ за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК „Ботев“ Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК „Левски“ София.

При нежелание от ПФК „Ботев“ Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин."

Припомняме, че около Око-Флекс се заформи скандал, след като столичният тим плати откупната му клауза, която имаше с Ботев, откъдето претендираха, че той е бил привлечен зад гърба им. След това „канарчетата“ изявиха своите претенции към СКТ на БФС, която не призна техните претенции.

Към момента едно от новите попълнения на "сините" все още няма картотека 24 часа преди мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец.

Свързани статии:

Хулио Веласкес: Никога не коментирам съдиите
Хулио Веласкес: Никога не коментирам съдиите
Важното за мен е футбол, футбол, футбол, подчерта треньорът на...
Чете се за: 05:45 мин.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #Армстронг Око-Флекс #ПФК Ботев Пловдив #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Футбол

Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне
Чете се за: 01:45 мин.
Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра
Чете се за: 02:00 мин.
Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите
Чете се за: 01:15 мин.
Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе
Чете се за: 02:00 мин.
Наско Сираков: Войната тепърва започва Наско Сираков: Войната тепърва започва
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ