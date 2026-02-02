БФС даде зелена светлина на Левски за картотеката на Армстронг Око-Флекс

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз позволи на Левски да картотекира Армстронг Око-Флекс. От централата обявиха, че ирландецът е с прекратен договор и състезателни права спрямо своя престой в Ботев Пловдив от 14 януари 2026 година. Според информацията нападателят може да придобие състезателни права за „сините“.

Освен това, ако пловдивчани не желаят да освободят 23-годишния футболист от електронното първенство на БФС, това може да бъде извършено по служебен начин.

Ето какво гласи информацията:

"По заявление от ПФК „Левски“ за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК „Ботев“ Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК „Левски“ София.

При нежелание от ПФК „Ботев“ Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин."

Припомняме, че около Око-Флекс се заформи скандал, след като столичният тим плати откупната му клауза, която имаше с Ботев, откъдето претендираха, че той е бил привлечен зад гърба им. След това „канарчетата“ изявиха своите претенции към СКТ на БФС, която не призна техните претенции.

Към момента едно от новите попълнения на "сините" все още няма картотека 24 часа преди мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец.