Ботев Пловдив приветства нов полузащитник в отбора

Ботев Пловдив си осигури още едно ново попълнение, съобщиха от футболния клуб. "Канарчетата" се подсилиха с дефанзивния полузащитник Едсон Силва, който подписа дългосрочен договор с пловдивчани.

Роденият през 2001 година футболист има опит в отбори в Кипър и Португалия. Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд Спортинг Лисабон.

Едсон Силва има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау, като притежава и португалски паспорт.

Той се превръща в седмото ново попълнение в зимната селекция на Ботев Пловдив и ще играе с номер 45 в състава, воден от Димитър Димитров-Херо.