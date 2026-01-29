БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ботев Пловдив приветства нов полузащитник в отбора
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 05:12 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Ботев Пловдив приветства нов полузащитник в отбора

Националът на Гвинея-Бисау е прекарал голяма част от младежката си кариера в академията на Спортинг Лисабон.

Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Ботев Пловдив си осигури още едно ново попълнение, съобщиха от футболния клуб. "Канарчетата" се подсилиха с дефанзивния полузащитник Едсон Силва, който подписа дългосрочен договор с пловдивчани.

Роденият през 2001 година футболист има опит в отбори в Кипър и Португалия. Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд Спортинг Лисабон.

Едсон Силва има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау, като притежава и португалски паспорт.

Той се превръща в седмото ново попълнение в зимната селекция на Ботев Пловдив и ще играе с номер 45 в състава, воден от Димитър Димитров-Херо.

