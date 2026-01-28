Ботев Пловдив спечели контролата си със Спартак Варна с гол на Тодор Неделев

Ботев Пловдив победи Спартак Варна с минималното 1:0 в контролна футболна среща, играна на клубната база на "канарчетата". Единственото попадение в мача реализира Тодор Неделев в края на първото полувреме.

Неофициален дебют за пловдивчани направи новото попълнение Емерсон Родригес, който бе привлечен под наем от Лудогорец.

В 28-мата минута пък Ивайло Видев изведе Закария Тиндано, но и той не бе точен от близка дистанция.

Седем минути по-късно Тодор Неделев пробва да изненада Максим Ковальов с плътен изстрел от около 30 метра, но стражът на "соколите" внимаваше и изби в корнер. Той обаче нямаше какво да стори в самия край на първата част, когато отново Неделев получи на границата на наказателното поле и майсторски насочи топката в горния десен ъгъл за 1:0.

В 50-ата минута „жълто-черните“ бяха близо до второ красиво попадение, но изстрел на Никола Илиев от сходна позиция се отби в напречната греда.

Мачът бе белязан от неприятен инцидент, след като четвърт час преди края капитанът на „соколите“ Деян Лозев бе откаран с линейка от игрището след удар в главата при единоборство с Тиндано.

До края на срещата и двата тима имаха своите шансове, но повече попадения не паднаха.

Това бе предпоследна контрола от зимната подготовка и за двата отбора. На 31 януари "канарчетата" се изправят срещу Севлиево, докато в същия ден "соколите" срещат Миньор Перник.