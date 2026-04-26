Ботев Пловдив се доближи на точка до Арда след успех в Кърджали

Ботев Пловдив победи Арда Кърджали с 2:0 в мач от първия плейофен кръг на Първа лига. Пловдивчаните се доближиха на точка от кърджалии.

"Канарчетата" откриха резултата на стадион "Арена Арда" в Кърджали в 35-ата минута. Тодор Неделев се разписа от пряк свободен удар с първия точен изстрел за пловдивчани.

Първият точен шут на домакините дойде в 42-ата минута. Даниел Наумов изби с крак удар от въздуха на Патрик Луан.

Гостите подпечатаха успеха си с нов гол в 52-ата минута. Резервата Уилямс Чимези стреля от воле от вътрешността на наказателното поле. На голлинията бе застанал Мартин Паскалев, който не успя да изчисти топката, а вместо това я прати в собствената си врата.

Даниел Наумов се поздрави със суха мрежа, като до края на срещата отрази удари на Атанас Кабов и резервата Уилсън Самаке.

Арда остава на 7-ото място в класирането с актив от 44 пункта. Ботев е осми в подреждането с точка по-малко.