Ботев Пловдив се подсили със защитника Симеон Петров

Ботев Пловдив подсили защитата си с българския национал Симеон Петров, съобщиха от клуба.

192-сантиметровият централен бранител парафира дългосрочен контракт с най-стария български футболен клуб.

За последно 25-годишният защитник бе част от унгарския Видеотон, а преди това е играл за Сласк Вроцлав и ЦСКА 1948.

Симеон Петров е неизменен титуляр в националния отбор на България, като до момента има 12 мача с екипа на “лъвовете”.