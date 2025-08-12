БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Пловдив се подсили със защитника Симеон Петров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Бранителят е поредното ново попълнение в редиците на "канарчетата".

Симеон Петров
Снимка: Ботев Пловдив
Слушай новината

Ботев Пловдив подсили защитата си с българския национал Симеон Петров, съобщиха от клуба.

192-сантиметровият централен бранител парафира дългосрочен контракт с най-стария български футболен клуб.
За последно 25-годишният защитник бе част от унгарския Видеотон, а преди това е играл за Сласк Вроцлав и ЦСКА 1948.

Симеон Петров е неизменен титуляр в националния отбор на България, като до момента има 12 мача с екипа на “лъвовете”.

“Много се радвам, че съм част от семейството на Ботев Пловдив! Нямам търпение да ви видя на стадиона и да дам всичко за тези цветове! Скоро на терена, с вас зад нас”, заяви Симеон Петров пред клубната медия на “канарчетата”.

#Симеон Петров #Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
1
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
2
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
3
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава
4
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката...
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък диктатор
5
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък...
Пожарът в Пирин не стихва
6
Пожарът в Пирин не стихва

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Футбол

Карабах очаква победителя от двубоя Ференцварош - Лудогорец
Карабах очаква победителя от двубоя Ференцварош - Лудогорец
НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец 1:0 НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец 1:0
Чете се за: 01:07 мин.
Берое се похвали с приходите от продажбата на Годой Берое се похвали с приходите от продажбата на Годой
Чете се за: 01:22 мин.
Манчестър Сити поведе битката за Донарума Манчестър Сити поведе битката за Донарума
Чете се за: 00:55 мин.
Евертън привлече Джак Грийлиш под наем от Манчестър Сити Евертън привлече Джак Грийлиш под наем от Манчестър Сити
Чете се за: 00:42 мин.
Георги Иванов: Наложи се да се справяме чрез нетрадиционни правила Георги Иванов: Наложи се да се справяме чрез нетрадиционни правила
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ