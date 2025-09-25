БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
Ботев Пловдив ще се опита да вземе глътка въздух и срещу ЦСКА 1948

Спорт
"Канарчетата" търсят нова победа в Първа лига.

Ботев Пловдив ще се опита да вземе глътка въздух и срещу ЦСКА 1948
Ботев Пловдив ще се опита да си стъпи на краката в Първа лига. „Канарчетата“ приемат ЦСКА 1948 в дебютния мач от десетия кръг, който ще се изиграе от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“. Задачата за „жълто-черните“ обаче никак няма да е лесна, тъй като на „Колежа“ още помнят срамната загуба с 0:5 от същия съперник през пролетта.

В допълнение бистричаните в исторически план имат по-добри цифри – 5 победи, 4 загуби и 3 ремита в рамките на 12 срещи. Възпитаниците на Иван Стоянов загряха с 4:0 срещу Локомотив Пловдив в предходния кръг, докато „канарите“ записаха дългоочаквана победа след месец чакане – над Септември с 3:1.

Преди битката на стадион „Христо Ботев“ ЦСКА 1948 получава леко предимство според букмейкърите. Това надали е случайно предвид второто място във временното класиране с 19 точки след 9 срещи. Ботев Пловдив има само 7 пункта от 8 срещи и логично е 13-и.

Последната домакинска победа на „жълто-черните“ срещу ЦСКА 1948 датира едва от есента на 2022 г. – 2:0.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК ЦСКА 1948

