Ботев с втори пореден успех в контролите

Ботев Пловдив се наложи с 1:0 над Дреница в контролна среща. Спарингът се игра в Анталия, а единственото попадение реализира Никола Илиев. Двата тима направиха интересен за наблюдаване сблъсък, с множество положения и пред двете врати.



Димитър Димитров заложи на две единадесеторки в двете полувремена. „Канарчетата“ стартираха по-активно срещата. Във втората минута силен удар на Алекса Мараш бе отразен от стража на „червено-черните“.

В седмата минута, №7 в „жълто-черния“ отбор откри резултата. Педро Игор комбинира с Никола Илиев в наказателното поле, а талантът на „канарчетата“ с плътен изстрел не остави шанс на вратаря – 1:0.

„Червено-черните“ отговориха с точен удар, спасен от Даниел Наумов. В 16-ата минута Алекса Мараш бе близо до втори гол, след като с глава засече центриране на Никола Илиев от корнер, но вратарят се намеси блестящо.

В 27-ата минута Антео от състава на Дреница бе оставен непокрит и от малкото наказателно поле стреля над вратата, като с това се изчерпаха интересните ситуации през първата част.

В 63-ата минута Уилиамс Чимези намери Тодор Неделев около точката на дузпата, но последвалият удар бе неточен. В ответната атака Лимани се озова на прекрасна позиция, а Славков с решителна изява запази аванса на пловдивчани.

В 70-ата минута Араухо стреля неточно, а минути по-късно тимът от Косово стори същото. В заключителните минути на срещата Християн Славков на два пъти спаси сигурни голове и по този начин Ботев записа втори пореден успех в контролите.

Следващата контролна среща на „канарчетата“ е на 24 януари срещу Оболон.