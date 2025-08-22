Ботевград влиза в Евролигата!



Оказва се, че градът ще бъде домакин на цели 3 мача от най-силния клубен турнир в Европа. Израелският Апоел Тел Авив си избра София за „дом“ през сезона (заради ситуацията в Израел). Те ще играят в „Арена София“, но… залата е заета за концерти, така че за няколко мача трябваше план Б.

И шанс – избраха Ботевград!

Мачовете, които ще се играят там:

срещу Реал Мадрид – 25 ноември

срещу АСВЕЛ (Франция) – 4 декември

срещу Валенсия (Испания) – 5 февруари

Супер шанс за родните фенове да гледат топ баскетбол извън София!





