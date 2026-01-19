Брахим Диас: Провалих се и поемам пълна отговорност

Националът на Мароко Брахим Диас се извини на сънародниците си след финала за Купата на африканските нации срещу Сенегал (0:1 продължения). В 90+24-ата минута той пропусна дузпа, а Сенегал стигна до победата с попадение в продълженията. Футболистът на Реал Мадрид призна, че е съкрушен от пропуска и ще отнеме време да се възстанови психически.

„Сърцето ме боли. Мечтаех за тази титла благодарение на цялата ви любов, всяко съобщение, вашата подкрепа, която ме накара да се чувствам сякаш не съм сам. Борих се с всички сили и най-вече с цялото си сърце. Вчера се провалих и поемам пълна отговорност и се извинявам от все сърце.

Ще бъде трудно да се възстановя, защото тази рана няма да заздравее лесно, но ще опитам. Не за себе си, а за всички, които вярваха в мен, и за всички, които страдаха редом с мен. Ще продължа да се движа напред, докато един ден не мога да се отплатя за цялата тази любов и да стана източник на гордост за моя марокански народ“, написа Диас в социалните мрежи.