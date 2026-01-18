БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Световен футбол
Футбол
Спорт
Финал за Купата на африканските нации: Сенегал - Мароко (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
22:23, 18.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Снимка: БГНЕС
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
СНИМКИ:БГНЕС
Сподели
Копирано в клипборда
#Купа на Африканските нации 2026
#Национален отбор на Сенегал по футбол
#Национален отбор на Мароко по футбол
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Почина актьорът Иван Несторов
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
3
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
5
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
6
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Реклама
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
5
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Реклама
Още от: Световен футбол
Гледайте мач между ветераните на Мексико и легендите на ФИФА пряко по БНТ 3
Нигерия спечели бронзовите медали в Купата на африканските нации
20:40, 17.01.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Екзотични съперници за България на турнира FIFA Series 2026
14:16, 16.01.2026
Чете се за: 02:47 мин.
Кристиано Роналдо е заработил два пъти повече от Лионел Меси през 2025 г.
15:15, 15.01.2026
Чете се за: 01:42 мин.
ФИФА отчете половин милиард заявки за 1 месец за билети за Мондиал 2026
08:48, 15.01.2026
Чете се за: 01:40 мин.
Египет пречупи шампиона и се класира за полуфиналите
23:18, 10.01.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Реклама
Водещи новини
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
19:36, 18.01.2026
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Думите на 2025: Евро, безобразие и протест
23:26, 18.01.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
20:16, 18.01.2026
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
22:52, 18.01.2026
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
21:16, 18.01.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
18:22, 18.01.2026
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
19:39, 18.01.2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
19:05, 18.01.2026
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ