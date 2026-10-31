Брайтън спечели гостуването си на Манчестър Сити с гол на Ясин Аяри

Манчестър Сити победи Брайтън с минималното 1:0 в мач от 9-ия кръг на Висшата лига. Ясин Аяри отбеляза победния гол.

Гостите откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър в 11-ата минута. Матеуш Фернандеш пропусна да изчисти топката и тя се отби от крака на Максим де Каупер. Кълбото се насочи към Ясин Аяри, който се разписа с шут от вътрешността на вратарското поле.

След почивката домакините започнаха да застрашават противниковата врата все по-сериозно. В 52-ата минута Барт Вербруген изби в лявата греда плътен шут на Илиман Ндиай.

Остатъкът от срещата премина в поредица от атаки за "гражданите". Барт Вербруген обаче бе на ниво и със спасявания на изстрели на Матеуш Нунеш, Ерлинг Холанд, Абдукодир Хусанов и Жереми Доку се поздрави със суха мрежа.

Манчестър Сити остава на върха в класирането с актив от 21 точки. Брайтън заема 3-ата позиция в подреждането с 19 пункта.

В ранния мач от деня Челси спечели домакинството си на Манчестър Юнайтед с 2:0.