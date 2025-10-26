Брентфорд нанесе трета поредна загуба на Ливърпул във Висшата лига

Брентфорд победи Ливърпул с 3:2 в мач от 9-ия кръг на Висшата лига. Шампионът на Англия допусна трета поредна загуба в първенството.

Домакините откриха резултата на стадион "Брентфорд Комюнити" още в 5-ата минута. Майкъл Кайоде изпрати топката в наказателното поле с дълго изпълнение на тъч. Кристофър Адер отклони кълбото с глава към Данго Уатара, който се разписа с удар от воле.

"Пчеличките" удвоиха преднината си в последната минута на редовното време. Микел Дамсгаард изведе Кевин Шаде сам срещу вратаря и полузащитникът не сгреши.

Мърсисайдци запазиха интригата в срещата с гол, секунди преди последния съдийски сигнал за първото полувреме. Милош Керкез засече отбита топка от вътрешността на вратарското поле.

След почивката домакините отправиха три точни удара в рамките на първите 15 минути, но Гиорги Мамардашвили се справи с изстрелите на Игор Тиаго и Микел Дамсгаард.

След час игра играчите на Кийт Андрюс получиха дузпа. Върджил ван Дайк изрита Данго Уатара на границата на пеналтерията. Първоначално съдията отсъди пряк свободен удар, но след намесата на ВАР промени решението си. Игор Тиаго се разписа от бялата точка.

В предпоследната минута на редовното време възпитаниците на Арне Слот намалиха изоставането си. Мохамед Салах овладя подаване на Доминик Собослай в наказателното поле и оформи крайния резултат.

Ливърпул се смъкна до 6-ата позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Брентфорд се изкачи до 10-ото място в класирането с 13 точки.