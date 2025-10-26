БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Брентфорд нанесе трета поредна загуба на Ливърпул във Висшата лига

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

"Пчеличките" постигнаха убедителна победа в домакинството си на шампиона.

Брентфорд
Снимка: БТА
Слушай новината

Брентфорд победи Ливърпул с 3:2 в мач от 9-ия кръг на Висшата лига. Шампионът на Англия допусна трета поредна загуба в първенството.

Домакините откриха резултата на стадион "Брентфорд Комюнити" още в 5-ата минута. Майкъл Кайоде изпрати топката в наказателното поле с дълго изпълнение на тъч. Кристофър Адер отклони кълбото с глава към Данго Уатара, който се разписа с удар от воле.

"Пчеличките" удвоиха преднината си в последната минута на редовното време. Микел Дамсгаард изведе Кевин Шаде сам срещу вратаря и полузащитникът не сгреши.

Мърсисайдци запазиха интригата в срещата с гол, секунди преди последния съдийски сигнал за първото полувреме. Милош Керкез засече отбита топка от вътрешността на вратарското поле.

След почивката домакините отправиха три точни удара в рамките на първите 15 минути, но Гиорги Мамардашвили се справи с изстрелите на Игор Тиаго и Микел Дамсгаард.

След час игра играчите на Кийт Андрюс получиха дузпа. Върджил ван Дайк изрита Данго Уатара на границата на пеналтерията. Първоначално съдията отсъди пряк свободен удар, но след намесата на ВАР промени решението си. Игор Тиаго се разписа от бялата точка.

В предпоследната минута на редовното време възпитаниците на Арне Слот намалиха изоставането си. Мохамед Салах овладя подаване на Доминик Собослай в наказателното поле и оформи крайния резултат.

Ливърпул се смъкна до 6-ата позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Брентфорд се изкачи до 10-ото място в класирането с 13 точки.

#Висша лига 2025/26 #Брентфорд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
1
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
2
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
3
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
4
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
6
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Футбол

Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"
Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"
Кристиано Роналдо се разписа при шампионатна победа на Ал-Насър Кристиано Роналдо се разписа при шампионатна победа на Ал-Насър
Чете се за: 01:15 мин.
Борусия Дортмунд победи Кьолн с гол в 96-ата минута Борусия Дортмунд победи Кьолн с гол в 96-ата минута
Чете се за: 01:55 мин.
Манчестър Юнайтед записа трета поредна победа в домакинството на Брайтън Манчестър Юнайтед записа трета поредна победа в домакинството на Брайтън
Чете се за: 02:07 мин.
Атанас Атанасов: В нито един момент не бяхме в глуха защита срещу Левски Атанас Атанасов: В нито един момент не бяхме в глуха защита срещу Левски
Чете се за: 01:57 мин.
Хулио Веласкес: Първенството не се състои само от Левски и Лудогорец Хулио Веласкес: Първенството не се състои само от Левски и Лудогорец
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
Европа
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ