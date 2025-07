Британската група „Оейзис" се завърна на сцената с грандиозен концерт в Кардиф, по време на който бе отдадена почит на Диого Жота

След повече от 15 години отсъствие, легендарната група "Оейзис" изнесе първия си концерт в Кардиф, по време на който беше отдадена почит на Диого Жота и неговия брат.

Футболът и рокът се обединиха в скръбта си към трагично загиналия в автомобилна катастрофа на 3 юли португалски национал.

След вълната от емоции, предизвикана от смъртта на португалския национал Диого Жота и неговия брат Андре Силва, музикалният свят се присъедини към скръбта на футболния.

In a highly poignant moment, Oasis displayed an image of late Liverpool player Diogo Jota on the screens during their 'Live Forever' performance at Cardiff Principality Stadium tonight.



A truly beautiful tribute. pic.twitter.com/C7MF4V8lDV