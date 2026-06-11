Брияна Иванова с пета поредна победа

Брияна Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира на клей за жени в Мадрид (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишната българка се наложи с 6:4, 6:4 над Паула Сембранос (Швейцария) във втория кръг на надпреварата.

Това е пета поредна победа за Иванова на турнира. Българката записа две успеха в основната схема, след като преди това преодоля квалификациите с три поредни победи без загубен сет.

За място на полуфиналите Брияна Иванова ще се изправи срещу Алба Мария Болуда (Испания).