Бронз за Артур Власенко и Ивелина Карчева на световното по спортни танци

Българите Артур Власенко и Ивелина Карчева заслужиха бронзов медал на световното първенство по спортни танци в нидерландския град Ротердам.

Те станаха трети в категория до 21 години стандартни танци само две седмици, след като взеха бронз и на европейското първенство до 21 години в стандартните танци, провело се в Бургас.

Константин Василев и Марина Прокофиева се наредиха на шест място на Световното първенство при професионалистите стандарт на шампионата в Лайпциг (Германия).

Валерий Койчев и Ивана Кирова пък заеха осма позиция на WDSF Европейско първенство за юноши и девойки десетте танца в Кишинев, Молдова.