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Бронз за Артур Власенко и Ивелина Карчева на световното по спортни танци

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Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
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Надпреварата се проведе в Нидерландия.

Артур Власенко и Ивелина Карчева
Снимка: Личен архив
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Българите Артур Власенко и Ивелина Карчева заслужиха бронзов медал на световното първенство по спортни танци в нидерландския град Ротердам.

Те станаха трети в категория до 21 години стандартни танци само две седмици, след като взеха бронз и на европейското първенство до 21 години в стандартните танци, провело се в Бургас.

Константин Василев и Марина Прокофиева се наредиха на шест място на Световното първенство при професионалистите стандарт на шампионата в Лайпциг (Германия).

Валерий Койчев и Ивана Кирова пък заеха осма позиция на WDSF Европейско първенство за юноши и девойки десетте танца в Кишинев, Молдова.

#Ивелина Карчева #Артур Власенко #спортни танци

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