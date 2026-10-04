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Бронз за България на сабя на турнир за кадетки в Истанбул

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Спорт
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Марина Апостолова, Екатерина Чаушева, Ралица Гаджева и Дора Христова отстъпиха само на Великобритания.

Бронз за България на сабя на турнир за кадетки в Истанбул
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Българският отбор на сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чаушева, Ралица Гаджева и Дора Христова завоюва бронзовите медали в турнира за кадетки в Истанбул (Турция), валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от седем държави.

Първият отбор на България победи във втори кръг от елиминациите петия отбор на Турция с 45:18, след това отстрани третия отбор на Румъния с 45:27 и в спора за място във финала отстъпи пред първия тим на Великобритания след оспорвана игра с 44:45. В срещата за бронзовите медали българките победиха Турция с 45:32.

Вторият отбор на България в състав Ева Атанасова, Вая Терзиан, Марина Василева и Теодора Янкова завърши на 12-о място, а четвъртият тим (Ума Дечева, Амая Нанчева, София Цонева, Димана Удрева) е 13-и. Третият отбор на България (Елия Александрова, Мина Георгиева, Ана Йоана Калоянова и Неда Камбурова) се класира на 18-а позиция, петият (Ноеми Багомян, София Делчева, Богдана Петрова, Магдалена-Анна Йосифова) е 20-и.

При кадетите Никола Иванов завърши на седмо място. Явор Прокопов - 23-24-и, Ивайло Андонов - 29-и, Дойчин Генов - 30-и, Михаил Атанасов - 32-и, Деян Господинов - 34-и, Борис Гавраилов - 39-и и други.

Ива Стоянова стана шампионка на турнира за Европейската купа за кадетки на шпага в Солун, Гъррция. Възпитаничката на фехтовален клуб Черно море Варна спечели титлата в конкуренцията на 102 състезателки от 20 държави. Едва на 14 години, тя показа изключителна класа и борбен дух още в първото си състезание за годината.

Стоянова започна с много силна игра още в групите, където записа шест победи от шест срещи. Във втория кръг на елиминациите тя отстрани Ече Су Корогулари от Турция с 15:10. В срещата за място сред най-добрите 16 шпажистката победи Панайота Канониду от Гърция с 15:13. В срещата за място в топ 8 Стоянова отстрани още една гъркиня – Емануилия Морфиадаки с 15:8. В двубоя за място на почетната стълбичка българката победи Софи Щосл от Австрия с 15:12. В срещата за място на финала Стоянова отстрани Ангелики Емануела Салавура от Гърция с 15:13. В спора за титлата българката се наложи категорично над Константина Теодоропуло от Гърция с 15:5 и спечели златния медал.

В надпреварата участваха още седем българки. Елена Никол Иванова (Пентатлон) завърши на 20 място, Ваня Янева (Пентатлон) е 44-а, Радостина Куртакова (Пентатлон) - 54-а, Масал Исаоглу (Черно море Варна) - 61-ва, Владислава Савченко (Черно море Варна) - 62-а, София Юрова (Черно море Варна) - 74-а и Виктория Кузева (Пентатлон) - 81-ва.

В отборната надпревара при кадетите вторият отбор на България в състав Павел Колев, Ясен Даков, Симеон Серев и Даниел Куртаков спечели бронзовите медали. Шпажистите се наложиха с 45:33 над третия отбор на Гърция, след това победиха първия тим на Италия с 45:37, а в спора за място на финала отстъпиха пред първия отбор на Гърция с 39:45. В срещата за 3-4 място отборът надделя над втория отбор на Гърция с 45:36, съобщават от БФ Фехтовка.

Първият отбор в състав Максим Михайлов, Христиан Василев, Габриел Петров и Матей Йорданов завърши десети, а третият (Константин Куртев, Кирил Панов, Борис Добрев, Максим Михайлов) се класира 19-и.

#Български отбор на сабя девойки

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