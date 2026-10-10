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Бронз за Росислав Русев на световното по фехтовка за ветерани в Тбилиси

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Спорт
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Българинът стигна до отличието на шпага във възрастова група над 40 години.

бронз росислав русев световното фехтовка ветерани тбилиси
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Росислав Русев спечели бронзов медал на шпага във възрастова група над 40 години на Световното първенство по фехтовка за ветерани в Тбилиси (Грузия). Шампионатът ще продължи от 9 до 17 октомври, а на пътеките ще излязат 1273 фехтовачи от 65 държави.

В турнира на шпага мъже над 40 години участваха 87 състезатели от 36 държави. Русев излезе от групите с четири победи и две загуби. В елиминациите дебютантът на Световни първенства за ветерани се включи във втори кръг, където победи Масака Хага от Германия с 9:7. В двубоя за място сред най-добрите 16 българинът отстрани Дмитрий Павлов от Русия с 10:6. Последва победа над Алистер Булуорд от Великобритания с 10:9, а в срещата за място на почетната стълбичка Русев надделя над Пиер Жулиен Босе-Лами от Белгия с 10:4.

В двубоя за място на финала Русев отстъпи пред Жан-Емануел Рому от Франция с 4:10 и взе бронза, съобщават от БФ Фехтовка.

#Световно първенство по фехтовка за ветерани в Тблиси #Росислав Русев

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