Бронз за Росислав Русев на световното по фехтовка за ветерани в Тбилиси

Българинът стигна до отличието на шпага във възрастова група над 40 години.
Росислав Русев спечели бронзов медал на шпага във възрастова група над 40 години на Световното първенство по фехтовка за ветерани в Тбилиси (Грузия). Шампионатът ще продължи от 9 до 17 октомври, а на пътеките ще излязат 1273 фехтовачи от 65 държави.
В турнира на шпага мъже над 40 години участваха 87 състезатели от 36 държави. Русев излезе от групите с четири победи и две загуби. В елиминациите дебютантът на Световни първенства за ветерани се включи във втори кръг, където победи Масака Хага от Германия с 9:7. В двубоя за място сред най-добрите 16 българинът отстрани Дмитрий Павлов от Русия с 10:6. Последва победа над Алистер Булуорд от Великобритания с 10:9, а в срещата за място на почетната стълбичка Русев надделя над Пиер Жулиен Босе-Лами от Белгия с 10:4.
В двубоя за място на финала Русев отстъпи пред Жан-Емануел Рому от Франция с 4:10 и взе бронза, съобщават от БФ Фехтовка.