БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бронз за Йоана Илиева в Алжир – силен старт на сезона по фехтовка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Деца
Запази
бронз йоана илиева алжир ndash силен старт сезона фехтовка
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската фехтовачка Йоана Илиева започна новия сезон с впечатляващо представяне и спечели бронзов медал на Световната купа по сабя в Алжир. В надпревара с 165 състезателки от 33 държави, тя стигна само на една точка от финала.

Илиева показа отлична форма – победи убедително американката Александра Стражлаковски с 15:5, след това отстрани двукратната олимпийска шампионка София Позднякова също с 15:5. В следващия кръг обърна Сара Балцер от Франция с 15:12, въпреки че изоставаше с 6:10.

На полуфинала победи Лусиа Мартин-Португуес от Испания с 15:8, но в драматичен мач за финал загуби с 14:15 от Шугар Катинка Батай от Унгария. Така Илиева взе първия си медал за сезона и доказа, че отново е сред най-добрите в света.

Миналата година българката завърши като номер 2 в световната ранглиста, а новият ѝ медал показва, че е готова за още по-силен сезон.

Още едно признание за българската фехтовка дойде от съдията Васил Миленчев, който беше избран да ръководи мъжкия финал на турнира.

Състезанието продължава утре с отборните срещи при жените и мъжете.

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
3
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
4
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
5
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
6
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
4
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Още от: Спорт

Време е за Вечното дерби – най-горещият мач на сезона
Време е за Вечното дерби – най-горещият мач на сезона
Бронзовата статуя на Марадона обиколи Неапол за рождения му ден Бронзовата статуя на Марадона обиколи Неапол за рождения му ден
Чете се за: 00:22 мин.
Мария Каваклиева сред най-добрите съдии в световния бокс Мария Каваклиева сред най-добрите съдии в световния бокс
Чете се за: 00:52 мин.
Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша
Чете се за: 00:17 мин.
Александър Николов стана Играч на месеца в италианската Суперлига Александър Николов стана Играч на месеца в италианската Суперлига
Чете се за: 01:15 мин.
Левски играе срещу ЦСКА в събота Левски играе срещу ЦСКА в събота
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Николай Денков: В бюджета има нагли искания Николай Денков: В бюджета има нагли искания
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лавров готов на среща с рубио Лавров готов на среща с рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
И днес няма да работи третата линия на метрото
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ