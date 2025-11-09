Бронз за Йоана Илиева в Алжир – силен старт на сезона по фехтовка

Българската фехтовачка Йоана Илиева започна новия сезон с впечатляващо представяне и спечели бронзов медал на Световната купа по сабя в Алжир. В надпревара с 165 състезателки от 33 държави, тя стигна само на една точка от финала.

Илиева показа отлична форма – победи убедително американката Александра Стражлаковски с 15:5, след това отстрани двукратната олимпийска шампионка София Позднякова също с 15:5. В следващия кръг обърна Сара Балцер от Франция с 15:12, въпреки че изоставаше с 6:10.

На полуфинала победи Лусиа Мартин-Португуес от Испания с 15:8, но в драматичен мач за финал загуби с 14:15 от Шугар Катинка Батай от Унгария. Така Илиева взе първия си медал за сезона и доказа, че отново е сред най-добрите в света.

Миналата година българката завърши като номер 2 в световната ранглиста, а новият ѝ медал показва, че е готова за още по-силен сезон.

Още едно признание за българската фехтовка дойде от съдията Васил Миленчев, който беше избран да ръководи мъжкия финал на турнира.

Състезанието продължава утре с отборните срещи при жените и мъжете.