Бронзов медал за България в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри в Китай

Българите Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха бронзов медал в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри за неолимпийски спортове в Чънду (Китай).

Националите заеха четвърто място в квалификацията по-рано днес с 18.765 точки, а на финала получиха оценка от 18.950, което им отреди третата позиция.

Шампиони станаха представителите на Китай с 20.500 точки, пред Италия с 19.265 точки.