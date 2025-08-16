БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бронзов медал за България в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри в Китай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Отличието донесоха Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов.

Борислава Иванова и Христо Манолов
Снимка: БТА
Слушай новината

Българите Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха бронзов медал в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри за неолимпийски спортове в Чънду (Китай).

Националите заеха четвърто място в квалификацията по-рано днес с 18.765 точки, а на финала получиха оценка от 18.950, което им отреди третата позиция.

Шампиони станаха представителите на Китай с 20.500 точки, пред Италия с 19.265 точки.

"Опитният екип на Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов впечатли съдиите с динамичната си композиция, артистичност и безупречна екипна работа. Това постижение потвърждава добре утвърдената традиция и успех на България в аеробната гимнастика на световната сцена", написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.

#Световни игри

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
6
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Други спортове

Спортни новини 16.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.08.2025 г., 12:25 ч.
Красимир Инински официален гост на 100 години бокс в Унгария Красимир Инински официален гост на 100 години бокс в Унгария
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте Мария Гигова в предаването "Зала на славата" по БНТ 1 Гледайте Мария Гигова в предаването "Зала на славата" по БНТ 1
Чете се за: 00:22 мин.
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.
Ремонтът в плувен комплекс “Приморски” във Варна ще приключи за три месеца Ремонтът в плувен комплекс “Приморски” във Варна ще приключи за три месеца
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 15.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.08.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп? След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ