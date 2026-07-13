Брюж финализира трансфера на Ян Зомер

Брюж ще привлече със свободен трансфер швейцарския вратар-ветеран Ян Зомер, а сделката ще бъде обявена в следващите дни, съобщиха белгийски медии.

Зомер пристига при белгийските шампиони като свободен агент, след като споразумението му с Интер изтече. Журналистът Фабрицио Романо пък допълва, че Зомер е избрал Брюж и възможността да остане в Шампионската лига пред интереса на отбори от Италия, Испания и Англия, които също са го търсили.

С предимството, че ще бъде първи избор в състава на треньора Иван Леко, Зомер ще пристигне до края на седмицата, за да сложи подписа си под договор за 1 плюс 1 година.

През последните няколко сезона вратар на Брюж беше Симон Миньоле, но той прекрати кариерата си.

37-годишният Зомер идва с опита от Интер, Байерн Мюнхен, Борусия Мьонхенгладбах, както и от швейцарските Базел, Вадуц и Грасхопърс. За националния тим на Швейцария има 94 мача, но се отказа от участие там през 2024-а година.