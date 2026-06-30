Интер се раздели с Ян Зомер и Франческо Ачерби след успешен период в Милано

Италианският шампион Интер официално обяви раздялата си с двама от най-опитните футболисти в състава – вратаря Ян Зомер и централния защитник Франческо Ачерби. Решението бележи края на един успешен период за двамата, които имаха ключова роля в последните три сезона на „нерадзурите“.

Напускането на Зомер означава, че миланският клуб ще трябва да търси нов титулярен вратар за следващата кампания. В същото време Интер вече подсили центъра на защитата, след като привлече с постоянен трансфер швейцарския национал Мануел Аканджи, който през миналия сезон игра под наем от Манчестър Сити.

Франческо Ачерби пристигна на „Джузепе Меаца“ през лятото на 2022 година, а Ян Зомер се присъедини към отбора година по-късно. Заедно те бяха част от един от най-успешните периоди в най-новата история на клуба, в който Интер спечели две титли в Серия А, веднъж Купата на Италия и достигна до два финала в Шампионската лига.

Особено паметен остава приносът на Ачерби в полуфиналния сблъсък срещу Барселона през 2025 година. Опитният защитник реализира драматично изравнително попадение за 3:3 в края на реванша, с което изпрати срещата в продължения. Там Давиде Фратези донесе победата на Интер и класирането за финала. Зомер също беше сред героите на европейския поход, записвайки седем „сухи мрежи“ в 14 мача, преди италианците да отстъпят с 0:5 на Пари Сен Жермен в битката за трофея.

За трите си сезона с екипа на Интер швейцарският страж изигра 139 мача и запази 66 сухи мрежи. Ачерби, от своя страна, записа 148 срещи и отбеляза пет гола, превръщайки се в един от лидерите на защитата.

През изминалия сезон двамата помогнаха на Интер да спечели шампионската титла в Серия А и Купата на Италия, оформяйки дубъл, който се оказа и последният им голям успех със синьо-черния екип.