Бубиста: Срещу фаворитите се противодейства с организация, смелост и решителност

Старши треньорът на Кабо Верде Педро Бубиста не скри задоволството си след равенството срещу Испания в дебютния мач на африканската страна на световни футболни финали. Според него неговият тим е показал качествата, които позволяват на по-малките отбори да се противопоставят успешно на фаворитите.

Испания владееше инициативата през по-голямата част от двубоя и контролираше топката, но това не се оказа достатъчно, за да стигне до победата срещу добре организирания съперник.

"Испания контролираше играта, но това не е единственото условие, за да спечелиш един мач. Ние избрахме различен подход. Искаше ми се да бъдем по-ефективни в прехода от защита към атака, но срещу такъв съперник това е много трудно. Въпреки това съм изключително доволен от представянето на момчетата“, заяви Бубиста.

Наставникът подчерта, че модерният футбол дава възможност на отборите извън елита да се конкурират успешно с най-силните национални селекции.

"Знаехме, че ще трябва да се защитаваме през голяма част от времето. Днес по-малките отбори могат да се противопоставят на фаворитите с добра организация, смелост и решителност. Именно това показахме ние. Демонстрирахме характер, устойчивост и успяхме да преодолеем трудните моменти“, коментира специалистът.

Бубиста добави, че една от основните цели на отбора е била да представи достойно Кабо Верде пред световната аудитория.

"Искахме да покажем нашата страна и да докажем, че можем да се състезаваме на най-високо ниво. Срещнахме трудности, но направихме всичко възможно да ги преодолеем“, каза още той.

Специални похвали получи 40-годишният вратар Возиня, който беше с ключова роля за спечелената точка след поредица от впечатляващи намеси.

"Возиня беше най-добрият ни играч на терена и заслужава признание. Но и цялата защита се справи отлично. Всеки един от футболистите допринесе за този резултат“, завърши Бубиста.

Равенството срещу действащия европейски шампион донесе историческа първа точка за Кабо Верде на световни финали и затвърди доброто впечатление от дебютното участие на отбора на Мондиал 2026.