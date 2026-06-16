Бубиста: Срещу фаворитите се противодейства с организация, смелост и решителност

Селекционерът на Кабо Верде похвали своите футболисти след историческата точка срещу европейския шампион Испания на Мондиал 2026
Старши треньорът на Кабо Верде Педро Бубиста не скри задоволството си след равенството срещу Испания в дебютния мач на африканската страна на световни футболни финали. Според него неговият тим е показал качествата, които позволяват на по-малките отбори да се противопоставят успешно на фаворитите.
Испания владееше инициативата през по-голямата част от двубоя и контролираше топката, но това не се оказа достатъчно, за да стигне до победата срещу добре организирания съперник.
"Испания контролираше играта, но това не е единственото условие, за да спечелиш един мач. Ние избрахме различен подход. Искаше ми се да бъдем по-ефективни в прехода от защита към атака, но срещу такъв съперник това е много трудно. Въпреки това съм изключително доволен от представянето на момчетата“, заяви Бубиста.
Наставникът подчерта, че модерният футбол дава възможност на отборите извън елита да се конкурират успешно с най-силните национални селекции.
"Знаехме, че ще трябва да се защитаваме през голяма част от времето. Днес по-малките отбори могат да се противопоставят на фаворитите с добра организация, смелост и решителност. Именно това показахме ние. Демонстрирахме характер, устойчивост и успяхме да преодолеем трудните моменти“, коментира специалистът.
Бубиста добави, че една от основните цели на отбора е била да представи достойно Кабо Верде пред световната аудитория.
"Искахме да покажем нашата страна и да докажем, че можем да се състезаваме на най-високо ниво. Срещнахме трудности, но направихме всичко възможно да ги преодолеем“, каза още той.
Специални похвали получи 40-годишният вратар Возиня, който беше с ключова роля за спечелената точка след поредица от впечатляващи намеси.
"Возиня беше най-добрият ни играч на терена и заслужава признание. Но и цялата защита се справи отлично. Всеки един от футболистите допринесе за този резултат“, завърши Бубиста.
Равенството срещу действащия европейски шампион донесе историческа първа точка за Кабо Верде на световни финали и затвърди доброто впечатление от дебютното участие на отбора на Мондиал 2026.