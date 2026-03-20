Бум на жалби за проблеми с отчитането на водата в Бургас

Бум на жалбите за проблеми с отчитането на водата в Бургас отчита омбудсманът на града Тодор Стамболиев. Сигналите са свързани със забавено отчитане на водомерите, както и с възникнали проблеми след подмяната на механични водомери с такива с дистанционно отчитане.

В редица случаи след извършената подмяна на водомерите, не се издават своевременно фактури за реално изразходваното количество вода. Това създава напълно основателни опасения сред хората, че натрупаните задължения за два и повече месеца могат да бъдат начислени наведнъж, което би довело до сериозно финансово затруднение за много домакинства, написа Тодор Стамболиев.

“Като Обществен посредник считам тези сигнали за тревожни и изискващи незабавно внимание. Достъпът до коректна и навременна информация за потреблението и дължимите суми е основно право на всеки гражданин и гаранция за предвидимост и спокойствие в семейния бюджет.", допълва обществения защитник.

Омбудсманът на Бургас призовава ВиК дружеството да извърши необходимите проверки за изясняване на ситуацията и да предприеме съответните мерки за осигуряване на регулярност в отчитането и във фактурирането на дължимите от гражданите суми, с цел осигуряване на прозрачност в процеса и недопускане на натрупване на задължения, които да поставят гражданите в неблагоприятно положение.