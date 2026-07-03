БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бургас приема международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Входът е свободен.

Художествена гимнастика приз Жулиета Шишманова
Снимка: БТА
Слушай новината

Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“ FIG/non-FIG този уикенд. Организатор на надпреварата е СКХГ Черноморец и с подкрепата на Община Бургас. Зала „Младост“ вече посрещна състезателки, треньори, гости и всички почитатели на художествената гимнастика.

Тази година в надпреварата участват грации от седем държави - България, Румъния, Украйна, Япония, Русия, Испания и Германия, а в състезанието no-FIG ще участват 11 клуба от България, Украйна, Румъния и Испания.

Националният отбор на Япония пристига, воден от Кахо Минагава - сребърна медалистка в многобоя от Азиатското първенство през 2017 година, както и първата японска индивидуална състезателка, спечелила медал от Световна купа.

Германският отбор ще бъде представен от Маргарита Колосов - състезателка от световна класа, която на Олимпийските игри в Париж 2024 зае престижното четвърто място в многобоя - постижение, което я нарежда сред елита на художествената гимнастика.

Руската делегация ще представи част от своите млади надежди - състезателки, които впечатляват с класа, стил и сериозна заявка за бъдещи успехи.

Входът за турнира е свободен.

#приз "Жулиета Шишманова" #художествена гимнастика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
2
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
4
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
5
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
6
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
5
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Художествена гимнастика

Европейската гимнастика отложи окончателното решение за националните символи на Русия и Беларус
Европейската гимнастика отложи окончателното решение за националните символи на Русия и Беларус
Яница Динева завърши седма на финала на бухалки на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока Яница Динева завърши седма на финала на бухалки на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока
Чете се за: 00:50 мин.
Алекса Рашева триумфира във всичките четири финала на отделните уреди на турнир по художествена гимнастика в Испания Алекса Рашева триумфира във всичките четири финала на отделните уреди на турнир по художествена гимнастика в Испания
Чете се за: 00:52 мин.
България с четири финала и две гимнастички в топ 10 на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока България с четири финала и две гимнастички в топ 10 на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока
Чете се за: 01:50 мин.
Алекса Рашева спечели многобоя в Жирона Алекса Рашева спечели многобоя в Жирона
Чете се за: 01:02 мин.
Алекса Рашева поведе в многобоя след първия ден на турнира по художествена гимнастика в Жирона Алекса Рашева поведе в многобоя след първия ден на турнира по художествена гимнастика в Жирона
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“ Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ