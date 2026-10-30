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Бургаска област е готова за зимата, общините искат повече средства

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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бургаска област готова зимата общините искат повече средства
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Общините и компетентните институции в област Бургас декларираха пълна готовност за посрещане на предстоящия зимен сезон. На проведения днес Областен съвет по намаляване на риска от бедствия, водена от областния управител на област Бургас Дико Диков, беше направен подробен преглед на предприетите превантивни мерки, техническата обезпеченост и координацията между различните служби.

Всички общини на територията на областта, съвместно с Областно пътно управление – Бургас, имат сключени договори с специализирани фирми за зимно поддържане и почистване на общинската и републиканската пътна мрежа. Подготвени са необходимите количество сол, пясък и противообледенителни материали, а машините са преминали през технически прегледи.

Напълно обезпечен е транспортът за пациентите, нуждаещи се от периодична хемодиализа, както и за бременните жени в предродилен етап. Изготвени са актуализирани списъци с техните адреси, като при влошени метеорологични условия е осигурена специализирана високопроходима техника за превозването им до лечебните заведения. Списъците ще бъдат предоставени на общините и РД ПБЗН. Всички аварийни екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", ОДМВР – Бургас, ЦСМП, както и електроразпределителните и ВИК дружества са в режим на засилена готовност за бърза реакция при снегонавявания, заледявания и прекъсвания на захранването.

"Всички ведомства действат в синхрон. Приоритет номер едно остава опазването на живота и здравето на гражданите, осигуряването на проходими пътища и непрекъснати жизненоважни услуги през целия зимен период", каза областният управител Дико Диков.

По време на срещата част от общините отправиха важна препоръка за увеличаване на целево дотираните средства от държавния бюджет към общините за зимно поддържане и снегопочистване. Поради нарастващите разходи за горива, материали и поддръжка на техниката, настоящите финансови рамки създават сериозен натиск върху общинските бюджети. Своевременното увеличаване на държавната субсидия за снегопочистване е от изключително значение за гарантиране на бързото и качествено почистване на по-малките населени места и третокласната пътна мрежа.

#зимно поддържане #област Бургас #бургаска област

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