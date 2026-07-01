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Буря причини щети и прекъсвания на електрозахранването в община Габрово

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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буря причини щети прекъсвания електрозахранването община габрово екипи работят отстраняването
Снимка: БТА
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урята, преминала над община Габрово, е причинила материални щети и временни затруднения, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Екипи на общинското предприятие „Благоустрояване“ работят на терен по отстраняването на паднали клони и дървета по булевардите „Хемус“, „Трети март“ и „Никола Вапцаров“, както и на други места, за които са получени сигнали.

Към момента без електрозахранване са отделни квартали и абонати в общината, кметско наместничество Балани и село Чарково. В част от село Жълтеш електрозахранването е налично само по една фаза.

По информация на дружеството „Енерго-Про Варна“ ЕАД аварийни екипи работят по отстраняването на повредите и възстановяването на електрозахранването.

Във връзка с многобройните сигнали за паднали дървета и клони на територията на Габрово и региона от Областната дирекция на МВР в Габрово призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при придвижване.

От полицията препоръчват водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и да бъдат подготвени за внезапно възникнали препятствия на пътното платно.

По информация на МВР екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово работят по отстраняването на паднали дървета по пътя Габрово – Дряново в района на местността Сарая, по пътя към Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ – Габрово и в района на село Орловци.

От полицията призовават гражданите при забелязани опасни участъци или възникнали инциденти незабавно да подават сигнали на телефон 112.

#валежи #Габрово #пороен дъжд

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