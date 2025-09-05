БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го
Слушай новината

Издирват пиян водач, избягал при полицейска проверка в Хасковска област, съобщиха от полицията.

37-годишният харманлиец е управлявал лек автомобил „Порше“. В 2:40 часа през нощта той е бил спрян за полицейска проверка в района на АМ „Марица“ за пътен възел към Тополовград.

Тест с дрегер отчел наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух. Без да изчака края на проверката мъжът се качил в колата си и потеглил с автомобила си в посока София.

В процес на издирване е по образуваното бързо производство.

#избяга полицейска проверка #пиян водач

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
5
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
6
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Криминално

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна
Чете се за: 01:30 мин.
ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари
Чете се за: 01:30 мин.
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО) Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
След "стабилна" почерпка: Убит е мъж в русенско село, задържан е съседът му След "стабилна" почерпка: Убит е мъж в русенско село, задържан е съседът му
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
16 години от трагедията с кораба "Илинден" 16 години от трагедията с кораба "Илинден"
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Нови камери на българо-турската граница Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
8 ден бушува огънят в Национален парк "Рила"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
НА ЖИВО: Блицконтрол в Народното събрание
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нов разговор Тръмп-Путин?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ