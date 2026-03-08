Бяла и Етър 64 започнаха с победи в основната фаза на женското хандбално първенство

Бяла и Етър 64 стартираха с победи в основната фаза на първенството на България по хандбал за жени. Двата тима, които завършиха на първите две места в редовния сезон, оправдаха очакванията и взеха първите си успехи в решителната част от шампионата.

Шампионките от Бяла се наложиха с 35:31 (20:12) над Свиленград. Домакините започнаха по-силно и още в началото поведоха с 5:1, а до почивката увеличиха аванса си до 20:12. През второто полувреме гостенките успяха да намалят изоставането си до 29:31, но в последните минути състезателките на Виктория Жосан задържаха преднината си и стигнаха до крайния успех.

Етър 64 постигна още по-убедителна победа, след като се наложи като гост над Академик ПУ с 37:22 (25:8). Великотърновки дръпнаха с 10:1 още в първите 13 минути и практически решиха срещата до края на първата част, когато водеха с внушителното 25:7. След почивката двубоят се доиграваше.

Гергана Ефтимова реализира 9 попадения за "виолетовите", а Мелиса Еролова добави още 8. За домакините най-резултатни бяха Боговеста Йосифова и Милена Великова с по пет гола.

След първия кръг от основната фаза начело в класирането е Бяла с 5 точки, следван от Етър 64 с 4, Свиленград с 1 и Академик ПУ без актив. Първите два отбора ще се класират за Суперфинала за титлата, а третият и четвъртият ще спорят за бронзовите медали.