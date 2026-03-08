БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бяла и Етър 64 започнаха с победи в основната фаза на женското хандбално първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Шампионките от Бяла надделяха над Свиленград, а великотърновки разгромиха Академик ПУ

Бяла и Етър 64 започнаха с победи в основната фаза на женското хандбално първенство
Снимка: БТА
Слушай новината

Бяла и Етър 64 стартираха с победи в основната фаза на първенството на България по хандбал за жени. Двата тима, които завършиха на първите две места в редовния сезон, оправдаха очакванията и взеха първите си успехи в решителната част от шампионата.

Шампионките от Бяла се наложиха с 35:31 (20:12) над Свиленград. Домакините започнаха по-силно и още в началото поведоха с 5:1, а до почивката увеличиха аванса си до 20:12. През второто полувреме гостенките успяха да намалят изоставането си до 29:31, но в последните минути състезателките на Виктория Жосан задържаха преднината си и стигнаха до крайния успех.

Етър 64 постигна още по-убедителна победа, след като се наложи като гост над Академик ПУ с 37:22 (25:8). Великотърновки дръпнаха с 10:1 още в първите 13 минути и практически решиха срещата до края на първата част, когато водеха с внушителното 25:7. След почивката двубоят се доиграваше.

Гергана Ефтимова реализира 9 попадения за "виолетовите", а Мелиса Еролова добави още 8. За домакините най-резултатни бяха Боговеста Йосифова и Милена Великова с по пет гола.

След първия кръг от основната фаза начело в класирането е Бяла с 5 точки, следван от Етър 64 с 4, Свиленград с 1 и Академик ПУ без актив. Първите два отбора ще се класират за Суперфинала за титлата, а третият и четвъртият ще спорят за бронзовите медали.

#първенство по хандбал за жени #ХК Етър 64 #ХК Бяла

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иран избира нов лидер до часове?
4
Иран избира нов лидер до часове?
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
5
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Още

Българската федерация по колоездене отличи най‑добрите си състезатели за 2025 година
Българската федерация по колоездене отличи най‑добрите си състезатели за 2025 година
Злато за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика в Баку Злато за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика в Баку
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Илиев: Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет Димитър Илиев: Спортът трябва да се сложи като основен политически приоритет
Чете се за: 03:37 мин.
Спортни новини 08.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 08.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.03.2026 г., 20:50 ч.
Теодор Митев се класира за финала на турнир по бадминтон за юноши в Хавана Теодор Митев се класира за финала на турнир по бадминтон за юноши в Хавана
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ